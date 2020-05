Tien jaar cel voor man die vriendin doodde in Utrechtse flat

Een 26-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van zijn vriendin. Lorenzo S. mishandelde de 23-jarige vrouw zo ernstig dat zij vier dagen later overleed aan haar verwondingen.

Agenten werden vorig jaar februari door bewoners van een flat in Utrecht gewaarschuwd nadat zij wakker waren geworden van een ruzie afkomstig uit het appartement van het slachtoffer. De politie forceerde de deur en vonden binnen een ernstig toegetakelde vrouw. Onder haar lag S., die deed alsof hij bewusteloos was.

Het slachtoffer was tegen haar hoofd geschopt en geslagen. Ook was haar keel dichtgeknepen en haar neus en mond dichtgedrukt. Enkele dagen later overleed zij.

Ongeluk

S. ontkent de mishandeling en zei in de rechtszaak dat de vrouw door een ongeluk om het leven was gekomen. Volgens de verdachte was ze boos op hem geworden omdat hij te laat thuis was gekomen. Tijdens de ruzie zou ze verkeerd zijn gevallen, maar de rechtbank gelooft het verhaal van S. niet en stelt dat het niet anders kan dan dat hij verantwoordelijk is voor de verwondingen.

De verdachte werd in het Pieter Baan Centrum onderzocht maar werkte daar niet aan mee. Hoewel S. volgens de rechtbank een persoonlijkheidsstoornis heeft, krijgt hij geen tbs opgelegd, zoals het Openbaar Ministerie wel naast de celstraf had geëist. Het zou niet bewezen zijn dat de vastgestelde stoornis tot de mishandeling heeft geleid.

Wel krijgt de verdachte een jarenlange celstraf opgelegd omdat de rechtbank "het geweld dat de verdachte heeft gebruikt, in combinatie met het feit dat hij ontkent" erg zorgwekkend vindt.

De advocaat van de familie zegt tegen RTV Utrecht dat de nabestaanden erg teleurgesteld zijn in de uitspraak omdat S. geen tbs heeft gekregen. De kans op herhaling is volgens de nabestaanden groot "omdat zij als geen ander weten hoe gevaarlijk hij kan zijn".