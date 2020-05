SNS sluit per direct alle geldautomaten in HEMA-winkels

De SNS-bank sluit per direct alle geldautomaten in HEMA-winkels. De directe aanleiding daarvoor is een plofkraak op een SNS-automaat, vannacht in een HEMA-filiaal in Lisse. Het is nog niet duidelijk of de automaten ooit weer opengaan.

Landelijk zijn er zo'n 200 SNS-geldautomaten in HEMA-winkels. Verder sluit Regiobank, dat net als SNS onderdeel is van de Volksbank, de vijf geldautomaten in Spar-winkels.

Het bedrijf heeft de maatregel genomen "vanwege de veiligheid van omwonenden rondom Hema-vestigingen en Hema-ondernemers", schrijft SNS.

Nieuwe werkwijze

De werkwijze van de plofkraak vannacht is nieuw, zegt een woordvoerder. "We moeten gaan uitzoeken hoe de toekomst van geldautomaten eruit ziet, en dat weten we op dit moment nog niet. In de tussentijd hebben we besloten alles te sluiten."

Eerder besloot de SNS al om geldautomaten direct naast of onder woonhuizen te sluiten. Er zijn landelijk op dit moment nog vijftig SNS-geldautomaten open.