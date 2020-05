Russische justitie eist 18 jaar cel tegen Amerikaan voor spionage

Het Russische Openbaar Ministerie heeft achttien jaar gevangenisstraf geëist tegen de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan. Hij werd in december 2018 in Moskou opgepakt op verdenking van spionage.

Whelan werd gearresteerd omdat hij Russische staatsgeheimen zou hebben ontvangen op een usb-stick. Hij spreekt de beschuldigingen tegen. Volgens hem was hij in Rusland voor een bruiloft en was hij in de veronderstelling dat er vakantiefoto's op de stick stonden.

Kleurrijk figuur

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp noemt de 50-jarige Whelan een "kleurrijk figuur en geen doorsnee Amerikaanse toerist". Whelan kwam vaker in Rusland. "In 2007 voor het eerst. Hij had veel contacten, ook op sociale media", zegt Groot Koerkamp. "Volgens de aanklager zou Whelan contact hebben gezocht met Russische militairen en de veiligheidsdiensten."

Maar of dat voldoende bewijs is voor spionage is de vraag. Volgens de correspondent zijn het belangrijkste bewijs de getuigenissen van de persoon die hem de usb-stick heeft gegeven. "Maar er zijn ook mensen die het tegenspreken. Volgens zijn advocaat kwamen die getuigen niet opdagen vanwege het coronavirus."

Ruilen met Amerikaanse gevangene

De uitspraak tegen Whelan is op 15 juni. Bij een veroordeling hangt hem maximaal twintig jaar cel boven het hoofd in een strengbeveiligde gevangenis. Maar het zou volgens Groot Koerkamp ook kunnen dat hij geruild wordt voor een Russische gevangene in de VS. "Dat hebben de twee landen in het verleden vaker gedaan."

Er werd vrij snel na zijn gevangenneming gespeculeerd dat hij zou worden geruild voor de voor spionage veroordeelde Russische Maria Boetina. "Zij is vorig jaar vrijgelaten, dus dat is een gepasseerd station", zegt de correspondent. "Maar er is nog een andere Russische gevangene in Amerika. Er wordt nu gespeculeerd dat Whelan wordt geruild voor deze veroordeelde drugshandelaar."