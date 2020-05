Podcast De Dag: wat we nu weten over het coronavirus (deel 1)

NOS-redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink zet in een tweeluik op een rij wat de wetenschap inmiddels heeft ontdekt over het coronavirus, dat wereldwijd samenlevingen tot stilstand heeft gebracht. In het eerste deel gaat het over het virus zelf; waar het vandaan komt en hoe het zich verspreidt via mensen, dieren, kinderen, door de lucht, en via oppervlakken.

Morgen hoor je alles over wat er bekend is over de ziekte die je door het virus krijgt, de inzichten op het gebied van behandeling en de vorderingen die er gemaakt worden bij de ontwikkelingen van een vaccin.

