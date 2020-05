Volkswagen moet Duitse kopers dieselauto geld teruggeven

Tienduizenden Duitsers die in een dieselauto van Volkswagen rijden, hebben het recht om hun auto weer in te leveren. Volkswagen moet hun dan geld teruggeven. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Duitse hooggerechtshof.

De zaak was aangespannen door de eigenaar van een Volkswagen Sharan. Die had zijn dieselauto in 2014 gekocht, maar zegt dat hij dat nooit zou hebben gedaan als hij had geweten hoe vervuilend zijn auto is.

Volkswagen heeft gesjoemeld met de cijfers door gemanipuleerde software te gebruiken. VW-diesels blijken veel vervuilender te zijn dan het bedrijf meldde. Allerlei rechtszaken en schadevergoedingen hebben Volkswagen inmiddels een vermogen gekost.

Gereden kilometers verrekenen

De eigenaar van de VW Sharan was door een lagere rechter ook al in het gelijk gesteld, maar die bepaalde dat Volkswagen niet het hele aankoopbedrag terug hoefde te betalen. De man ging daartegen in beroep, net als Volkswagen. De autofabrikant blijft erbij dat de man helemaal geen recht op teruggave van het aankoopbedrag heeft, omdat hij jarenlang in een goede auto heeft gereden en hij geen schade heeft geleden.

Maar het hooggerechtshof vindt dat de eigenaar van de Sharan is misleid. Wel heeft het hof in Karlsruhe bepaald dat de man niet het hele aankoopbedrag terugkrijgt; de gereden kilometers mogen door Volkswagen worden verrekend.

Deze uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor andere rechtszaken die in Duitsland lopen. Tienduizenden eigenaren van een Volkswagen diesel kunnen nu aanspraak maken op teruggave van een deel van het aankoopbedrag. En ook in hun geval is Volkswagen verplicht om de auto terug te nemen.

Er zijn in Duitsland ook meer dan 200.000 dieselrijders die de afgelopen jaren met Volkswagen een schikking hebben getroffen voor een lager bedrag. Die afspraken zijn definitief en daardoor hebben die eigenaren geen recht op een hogere vergoeding.

Claims buiten Duitsland

Volgens Femke Hendriks van de stichting Diesel Emissions Justice, die in maart namens een grote groep gedupeerden een schadeclaim startte via de Nederlandse rechter, kunnen de gevolgen van deze uitspraak groot zijn. "Dat Volkswagen aansprakelijk is staat al langer vast, het gaat nu nog enkel om het soort schadevergoeding die bezitters kunnen eisen: naast 'gewone' financiële compensatie voor de waardevermindering van de auto, bijvoorbeeld ook het kunnen teruggeven van de auto waarbij de koopprijs moet worden terugbetaald, mogelijk met een aftrek voor gebruikskosten."

Volgens Hendriks wordt het met deze uitspraak steeds waarschijnlijker dat Volkswagen uiteindelijk aan veel mensen hoge bedragen moet betalen. "Het net sluit zich rond Volkswagen. Wij begrijpen niet dat ze nog steeds hun hakken in het zand blijven zetten. Vorige maand kreeg Volkswagen ook al in felle bewoordingen een tik op de vingers van een hoge rechter in het Engeland. Deze uitspraak in Duitsland schept opnieuw een precedent, want de onderliggende wetgeving in alle landen van de Europese Unie is vergelijkbaar."