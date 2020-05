Wekdienst 25/5: Uitspraak over 5G • Verkiezingen in Suriname

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Veel rechtzaken. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat. De stichting wil de uitrol van 5G stoppen, omdat de straling gezondheidsrisico's zou opleveren.

In Duitsland komt de hoogste rechter met een uitspraak in een zaak rond het dieselschandaal bij Volkswagen. Een koper van een 'sjoemelvoertuig' eist zijn geld terug van de autofabrikant. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere (oud-)eigenaren van auto's met een veel hogere uitstoot dan bij aankoop vermeld was.

Het hoger beroep in de strafzaak van Willem Holleeder gaat vandaag weer verder. In de regiezitting zal Holleeder met een verklaring komen, zeggen zijn advocaten tegen RTL Nieuws. Dat zal de eerste keer zijn dat Willem Holleeder in het openbaar spreekt sinds zijn veroordeling.

En nog een kort geding: voetbalclub Vitesse eist in de Arnhemse rechtbank de halvering van de huur van stadion Gelredome, zolang de club daar niet kan spelen in verband met de coronacrisis. Vitesse ligt al enige weken in de clinch met de eigenaar van het stadion. Die dreigde faillissement aan te vragen toen Vitesse in eerste instantie weigerde de huur voor de maanden april en mei te betalen.

Wat heb je gemist?

Er is verwarring ontstaan over het wel of niet doorgaan van de verkiezingen in Suriname vandaag. De krant de Ware Tijd meldde gisteravond dat de verkiezingen mogelijk op de valreep worden uitgesteld. Maar president Bouterse zegt dat daar geen sprake van is.

Er zou druk op Bouterse zijn uitgeoefend vanwege de situatie aan de oostgrens met Frans-Guyana. Volgens de krant steken mensen met bootjes illegaal de grens over en wordt er "weerstand geboden" tegen militairen en politieagenten die hen proberen tegen te houden. Het zou gaan om aanhangers van de oppositie die in Suriname staan geregistreerd, maar in Frans-Guyana wonen en die vandaag willen stemmen.

Alleen als het crisisteam problemen rapporteert door het oversteken van de grens, kunnen er volgens Bouterse nog "drastische maatregelen" worden genomen.