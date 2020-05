Premier Nieuw-Zeeland praat rustig door op tv tijdens aardbeving

In Nieuw-Zeeland is vanochtend vroeg een aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6 en heeft voor zover bekend niet geleid tot gewonden of grote schade. Wel gebeurde het op een opvallend moment: midden in een tv-interview van premier Jacinda Ardern.

Vanuit het parlementsgebouw in de hoofdstad Wellington sprak Ardern via een videoverbinding met het programma Newshub, toen de grond begon te schudden. "We hebben hier een klein aardbevinkje, Ryan", zei ze tegen de presentator.