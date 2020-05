Lichaam gevonden bij woningbrand in Velp

Bij een brand in het Gelderse dorp Velp is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer door de brand is overleden.

De brand brak gisteravond laat uit bij een woning in Velp-Zuid. Kort daarna meldde de politie dat achter het huis een lichaam is gevonden. De identiteit en doodsoorzaak worden nog onderzocht.

Het lijkt erop dat het geen grote brand was. Aanvankelijk werd er wel een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet in de buurt geland.