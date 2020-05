Verwarring over verkiezingen Suriname, Bouterse gaat toch niet uitstellen

Er is verwarring ontstaan over het doorgaan van de verkiezingen in Suriname. De krant de Ware Tijd meldde eerder op de avond dat de verkiezingen mogelijk op de valreep worden uitgesteld. Maar president Bouterse zegt dat daar geen sprake van is. "Laat me u zeggen: de verkiezingen gaan gewoon door. Nogmaals, de verkiezingen gaan gewoon door", citeert de Ware Tijd hem.

Er zou druk op Bouterse zijn uitgeoefend door de situatie aan de oostgrens met Frans-Guyana. Volgens de krant steken mensen met bootjes illegaal de grens over en wordt er "weerstand geboden" tegen militairen en politieagenten die hen proberen tegen te houden.

Het zou gaan om mensen die in Suriname staan geregistreerd, maar in Frans-Guyana wonen en die morgen willen stemmen. Het zou gaan om aanhangers van de oppositie. Volgens Bouterse zijn er "krachten achter de schermen die de verkiezingen proberen te frustreren". Maar van uitstel is volgens hem dus geen sprake.

Jerry Slijngard van het crisisteam dat zich bezighoudt met de bestrijding van het coronavirus maakt zich grote zorgen over de illegale oversteek, die hij ziet als een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Hij zegt niet dat er sprake is van massaal oversteken, maar wel dat er de laatste tijd steeds meer mensen illegaal het land binnenkomen.

Alleen als het crisisteam problemen rapporteert door het oversteken van de grens, kunnen er volgens Bouterse nog "drastische maatregelen" worden genomen.