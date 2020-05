Honderden migranten aan land gezet op Sicilië

De Italiaanse politie is op zoek naar zo'n 400 migranten die dit weekend aan land zijn gezet op Sicilië. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn ze in de buurt van de zuidelijke stad Palma di Montechiaro zo dicht mogelijk bij de kust van een schip gezet, dat meteen daarna is weggevaren.

De vluchtelingen wisten in kleine groepjes op eigen kracht de kust te bereiken. Sommigen probeerden langs de snelweg naar de nabijgelegen stad Agrigento een lift te krijgen en vroegen automobilisten om water.

Quarantaine

De kustwacht is naar het schip op zoek, terwijl de politie het gebied rond de haven uitkamt op zoek naar de migranten. Ook zij moeten verplicht twee weken in quarantaine vanwege de coronapandemie, die in het zwaar getroffen Italië tot bijna 33.000 doden heeft geleid

Toch neemt de stroom asielzoekers naar Italië sinds begin dit jaar weer toe. Tot nu toe gaat het om ongeveer 4500 migranten. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ruim 1350. Maar het zijn er nog altijd minder dan in het voorjaar van 2018: toen probeerden meer dan 10.000 migranten het land binnen te komen.