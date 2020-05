Ook lockdown tijdens Turkije's Suikerfeest, alleen ouderen op straat

Hoe blij ouderen ook zijn om weer even een wandeling te mogen maken, bij uitstek dit weekend is het ook eenzaam. Het Suikerfeest is net begonnen, het einde van de ramadan. Een belangrijke feestweek voor alle Turken, of ze nu moslim zijn of niet. Ook voor degenen die niet hebben gevast wordt Seker Bayrami, zoals het in het Turks heet, beleefd als een feestweek. Men bezoekt familie, er wordt samen gegeten en veel Turken gebruiken de vrije dagen om op vakantie naar de kust te gaan.

Dit jaar is het anders. Geen lange tafels met eten in parken, geen groepen uitgedoste mensen op straat, en al helemaal geen uitbundig gezoen op handen en wangen. Al twee maanden mogen Turken niet door het land reizen, dus ook een paar dagen naar het strand zit er niet in.

Bakkers en ramadan-drummers

Dus moest men zich voor het weekend goed voorbereiden en genoeg eten in huis halen om het Suikerfeest binnenshuis door te komen. Brood, een belangrijk element op de Turkse eettafels, is wel te krijgen tijdens de lockdown. Want naast medisch personeel en apotheken, behoren ook de bakkers tot de essentiële beroepen. Bakkersbusjes rijden de hele dag door de straten. Door megafoons worden mensen naar hun voordeuren geroepen.

In de vroege ochtend tijdens de ramadan was het ook de zogenaamde 'ramadan-drummers' toegestaan op straat te zijn. Traditiegetrouw maken zij het volk met trommels wakker, zodat men nog wat kan eten voor de zon op komt en het vasten begint.

Turkije zegt de uitbraak van het coronavirus onder controle te hebben. Het aantal nieuwe besmettingen per dag ligt rond de duizend. In totaal overleden 4308 mensen. De afgelopen dagen lag het dodental rond de 30 per dag, veel minder dan een maand geleden.

Dat het Suikerfeest toch nog binnen de vier muren van het eigen huis moet worden gevierd, is besloten om te voorkomen dat het virus zich door groepsvorming verder kan verspreiden. Maar als de Turken hier doorheen zijn, is de verwachting dat de strenge weekend-lockdowns zullen worden opgeheven.