Besloten Memorial Day in Margraten door coronacrisis

De jaarlijkse herdenking van gesneuvelde Amerikaanse soldaten in het Zuid-Limburgse Margraten is veel soberder verlopen dan gepland. Vanwege de coronacrisis mocht het publiek geen bloemen leggen op het ereveld van de begraafplaats.

Daar liggen 8301 Amerikaanse soldaten begraven, die grotendeels zijn omgekomen bij de bevrijding van Nederland, in de Ardennen en het Duitse Ruhrgebied. Nog eens 1722 vermiste soldaten worden herdacht op de Walls of the Missing: een herdenkingswand met hun namen.

Koning Willem-Alexander legde als eerste een krans: