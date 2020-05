Premier Netanyahu bij rechtbank: 'complot tegen sterke rechtse leider'

In Jeruzalem begint het proces tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Likud-leider staat in drie corruptiezaken terecht voor onder meer fraude en omkoping tijdens eerdere ambtsperiodes. De 70-jarige premier, die onlangs voor de vijfde keer benoemd werd, houdt vol dat hij onschuldig is en spreekt van een heksenjacht.

Na aankomst bij de rechtbank sprak Netanyahu van "een poging om de wil van het volk te elimineren". Omringd door partijgenoten beschuldigde hij de politie en de openbaar aanklagers ervan dat ze tegen hem samenzweren met "overdreven" beschuldigingen. Het doel is volgens hem om "een sterke rechtse premier omver te werpen en de rechterflank het leiderschap de komende jaren te ontnemen."

Vandaag nog was de eerste bijeenkomst van de nieuwe regering, die deze maand gevormd werd na drie stembusgangen en een politieke crisis van ruim een jaar. In het overleg ging het niet over de rechtszaak. Wel zei de vertrekkende minister van Religieuze Zaken tegen Netanyahu dat hij hoopt dat "God de waarheid boven tafel zal brengen".

Demonstraties

De premier wordt er onder meer van beschuldigd dat hij dure cadeaus heeft aangenomen van zakenmensen in ruil voor politieke gunsten. Ook zou hij mediabedrijven in ruil voor positieve berichtgeving voordelen hebben geboden ter waarde van miljoenen euro's. De aanklachten komen voort uit een grootschalig corruptieonderzoek dat drie jaar heeft geduurd.

Het proces tegen Netanyahu heeft het land diep verdeeld en de politie in Jeruzalem maakt zich op voor demonstraties van voor- en tegenstanders van de premier. Een deel van de ministers die Likud heeft geleverd, heeft toegezegd om in de rechtszaal aanwezig te zijn om de premier te steunen.

"Netanyahu heeft veel aanhangers, maar ook veel tegenstanders. Die laatsten vinden dat hij allang had moeten aftreden", zegt correspondent Ties Brock op NPO Radio 1. "Het hooggerechtshof heeft wel een aantal petities in ontvangst genomen met die vraag, maar dat hoefde niet als niet-veroordeeld premier."

Netanyahu moet aanwezig zijn

De zaak zou al in maart beginnen, maar werd uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. Netanyahu zei dat hij niet naar de rechtszaal wilde komen, onder meer omdat het volgens hem moeilijk is om afstand te houden van zijn lijfwachten. De rechter heeft die bezwaren verworpen en eist zijn aanwezigheid.

"Iedere verdachte is hier verplicht om bij de eerste zitting aanwezig te zijn, om te horen waar hij van verdacht wordt", legt Brock uit. "Dat gaat vandaag dus ook gebeuren. De rechter gaat de aanklacht voorlezen en aan Netanyahu vragen of hij begrijpt waarvoor hij terechtstaat."