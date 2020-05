Toprestaurants zijn toegankelijker dan ooit, en blijven dat waarschijnlijk ook

Kwaliteit van bezorgmaaltijden?

Afhaalboxen, thuisbezorgd-diners of cocktails uit een zakje: Vincent van Dijk, culinair recensent van online platform FavorFlav, probeerde ze de laatste tijd allemaal uit. Van Dijk merkte dat de kwaliteit van bezorgmaaltijden die je zelf thuis moet afmaken vaak beter is dan een kant-en-klaarmaaltijd. "Soms is het een kwestie van opwarmen of mooi op een bordje leggen, maar dan is het resultaat al beter dan wanneer het in een bakje zit en lauwwarm aankomt."

Presentatie is zeker bij toprestaurants erg belangrijk, zegt Van Dijk. "Niet alleen welk bakje, maar ook de servetten, een menukaartje, een placemat en zelfs een playlist of een kaarsje zorgen dat je in een echte restaurantstemming komt. Door de verschillende gangen wordt dat gevoel versterkt."