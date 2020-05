Market Garden-veteraan Sandy Cortmann (97) overleden

Bij en na de Slag om Arnhem maakte Cortmann zoveel narigheid mee, dat hij decennialang niet de behoefte had terug te keren naar Nederland. 75 jaar later wilde hij toch nog eens terug. "Ik zie het als een afronding van mijn leven. En om de geesten van Arnhem eindelijk te laten rusten", zei hij daarover tegen Omroep Gelderland.

De voorzitter van de veteranenclub, Bob Crocker, ontdekte Cortmann toen hij bij toeval over hem hoorde. Hij zou hebben deelgenomen aan Market Garden, maar bij de veteranenclub was hij tot dat moment niet bekend, zei Crocker eerder in een regimentskrant.

Cortmann was niet officieel geregistreerd als deelnemer van Operatie Market Garden, maar via het archief van het Imperial War Museum in Duxford werden later verwijzingen gevonden naar de Schot in de Tweede Wereldoorlog. Ook staat hij op een bekende foto van de Slag om Arnhem.

Vorig jaar sprong de veteraan, 75 jaar na Operatie Market Garden, nogmaals uit een vliegtuig: