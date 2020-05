Politie grijpt in met traangas bij protesten Hongkong

Onder de arrestanten is volgens plaatselijke media Tam Tak-Chi, een activist van een radicale partijencoalitie, People Power. Tal van betogers riepen dat onafhankelijkheid de enige uitweg is. De betogers hebben zich verzameld in Causeway Bay, een district met veel winkels en bedrijven op het eiland van Hongkong. In de voormalige Britse kroonkolonie geldt vanwege het coronavirus een verbod op samenscholing van meer dan acht mensen.

Donderdag maakte China bekend te werken aan een 'veiligheidswet' waarmee oppositievoeren in Hongkong moeilijker wordt. De ontwerpwet wordt voorgelegd aan het jaarlijkse Nationale Volkscongres, dat vrijdag is begonnen in Peking.

Oppositievoeren niet eenvoudig

"Oppositievoeren in Hongkong was al niet eenvoudig", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Dit geeft Peking nog meer handvatten om oppositie waarvan zij vindt dat die aanstuurt op bijvoorbeeld onafhankelijkheid, de mond te snoeren."

Hongkong was tot 1997 een Britse kroonkolonie. Sindsdien hoort de stad weer bij China, maar wel met een eigen economisch systeem en meer democratische vrijheden. Peking legt het wetsvoorstel nu dus voor aan het Nationale Volkscongres, dat het donderdag zo goed als zeker zal aannemen.

De wet zou China toestaan, zonder dat het parlement van Hongkong zelf er wat over te zeggen heeft, instellingen op te zetten om de nationale veiligheid te beschermen. De vrees is dat Chinese agenten daardoor pro-democratische activisten kunnen oppakken en vervolgen.