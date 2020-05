Wekdienst 24/5: Moslims vieren Suikerfeest • Rechtszaak tegen Netanyahu begint

Goedemorgen! Vandaag vieren moslims het Suikerfeest, het einde van de vastenmaand. En de rechtszaak tegen de Israëlische premier Netanyahu begint. Hij wordt onder meer verdacht van fraude.

Vandaag is er, naast enkele opklaringen, ook veel bewolking aanwezig en valt er af toe wat regen of een bui, met name in de noordelijke helft van het land. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het 13 graden tot 17 graden.