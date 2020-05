NL-Alert vanwege brandende kliko's in Gorredijk

Op een bedrijventerrein in het Friese dorp Gorredijk heeft een zeer grote brand gewoed. Uit voorzorg zijn drie woningen in de buurt ontruimd. Vanwege de hevige rook is een NL-Alert verstuurd.

Het vuur brak rond 02.00 uur uit. Volgens de brandweer stonden over een oppervlakte van 50 bij 30 meter kliko's in brand. Hierdoor ontstond hevige rookontwikkeling. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Het is de brandweer gelukt om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bedrijfspand. Rond 03.30 uur was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.