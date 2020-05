Verwarde man uit Halsteren kwam niet om het leven door politiekogel

De man uit Halsteren die zichzelf vanochtend verwondde met een mes en overleed na ingrijpen van de politie, is niet om het leven gekomen door een politiekogel, meldt het Openbaar Ministerie.

Rond 08.30 uur kwam de politie in actie omdat de man zichzelf bij een woonhuis aan het verwonden was. Agenten spraken hem aan, maar hij reageerde niet. Uiteindelijk werd geprobeerd de man met pepperspray bij zinnen te brengen. Ook dat had geen effect. Even later schoot de politie hem in zijn been.

Maar de politiekogel is volgens het OM niet de doodsoorzaak. Waar de man wel aan is overleden, wordt nog onderzocht.