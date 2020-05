Drie Nederlanders vast in onderzoek internationale drugssmokkel

Drie Nederlanders zijn gearresteerd in verband met een onderzoek naar internationale drugssmokkel, meldt de Belgische federale politie. Het gaat om een 30-jarige man uit Etten-Leur, een 31-jarige man uit Ouderkerk aan den IJssel en een 62-jarige man uit Rotterdam. Ook zijn er zes Belgen opgepakt.

De Belgische politie vermoedt dat de verdachten lid zijn van een internationale drugsbende. Die zou al jarenlang grote hoeveelheden cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar België smokkelen.

Luxe auto's en juwelen

Afgelopen dinsdag werden in Boxtel, Etten-Leur en Ouderkerk aan den IJssel huiszoekingen gedaan. Op de woning in Ouderkerk aan den IJssel is beslag gelegd, net als op een luxe auto en de bankrekening van de bewoner. Verder zijn juwelen, 20.000 euro cash, dure horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

De buit in België was aanzienlijk groter. Daar zijn bij negen huiszoekingen door het hele land onder meer ruim 2 miljoen euro cash, 40 auto's, 90 motorfietsen en diamanten gevonden.

De drie Nederlandse verdachten, die in Nederland zijn aangehouden, zijn deze week voorgeleid aan de officier van justitie en zitten voorlopig vast. Volgende week beslist de rechtbank in Amsterdam over hun uitlevering aan België.