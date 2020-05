Miljarden schade in India, Bangladesh na orkaan Amphan, zeker 102 doden gemeld

De orkaan Amphan, die afgelopen week over India trok, heeft voor zeker 12 miljard euro schade aangericht aan infrastructuur en oogsten, melden Indiase autoriteiten. In buurland Bangladesh, waar de orkaan ook huishield, is er zeker 120 miljoen euro schade aangericht door het natuurgeweld.

In beide landen zijn als gevolg van de orkaan zeker 102 mensen omgekomen. Het was de krachtigste orkaan in het gebied in twintig jaar. Door de wind en overstromingen zijn duizenden huizen verwoest en dijken weggespoeld. Meer dan drie miljoen mensen werden uit voorzorg geëvacueerd en naar hoger gelegen gebieden gebracht.

Zeker 13 miljoen mensen zijn door de orkaan in de problemen gekomen. Velen zijn hun huis en hun oogst verloren. Meer dan anderhalf miljoen huizen zijn beschadigd geraakt, zeggen functionarissen van de deelstaat West-Bengalen, in het noordoosten van India. In de hoofdstad Calcutta en omgeving (14 miljoen inwoners) zaten mensen uren zonder elektriciteit.

Opvang in kampen

Veel inwoners van de getroffen regio zijn overgebracht naar opvangkampen in de stad. Daar dient zich een nieuw probleem aan: in de kampen kan niet voldoende afstand worden gehouden. Gevreesd wordt daarom voor een uitbraak van het coronavirus. De autoriteiten hebben er mondkapjes uitgedeeld.

De autoriteiten van West-Bengalen hebben de hulp van het leger, de spoorwegen en de havenautoriteiten gevraagd om de infrastructuur zo snel mogelijk te herstellen, meldt The Times of India.