Bewakingscamera legt wolfaanval op schapen vast

Opnieuw zijn vannacht drie schapen doodgebeten in de gemeente Heusden. Een schaap is gevlucht en nog niet teruggevonden. Op camerabeelden is te zien hoe een dier, zo goed als zeker een wolf, de dieren rond 04.30 uur opjaagt in een wei in Vlijmen.

"De kleintjes sprongen uit paniek zo door de afzetting", zegt Hans van Helvoort bij Omroep Brabant. Hij heeft een kassencomplex in Vlijmen en stelt weidegebieden beschikbaar voor hobbyboeren.

Volgens Van Helvoort zwom het dier door een vijf meter brede sloot, voordat hij zijn aanval inzette. Van Helvoort heeft meteen melding gedaan. "De politie is erbij geweest. Die zegt dat ze niets kunnen, zolang er geen mens gepakt wordt. In een natuurgebied is een wolf prima, maar we zitten hier vlak bij een nieuwbouwwijk. Dit slaat nergens op!"

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO is woedend over de nieuwe aanval van de wolf. Op Twitter wijst de ZLTO er op dat er deze week alleen al 58 schapen in een relatief klein gebied zijn gedood, zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de Maas. Daarbij verspreidt de organisatie ook beelden van afgelopen nacht: