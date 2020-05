Man die zichzelf verwondde met mes overleden na ingrijpen politie

De politie heeft vanmorgen geschoten op een verwarde man in een woonwijk in Halsteren, bij Bergen op Zoom. De man van 27 kwam om het leven, maar het is nog onduidelijk of dat is gebeurd door een politiekogel.

Rond 08.30 uur kwam de politie in actie omdat de man zichzelf bij een woonhuis met een mes ernstig aan het verwonden was, meldt Omroep Brabant. Agenten spraken hem aan, maar kregen geen reactie. Daarna werd geprobeerd om de man met pepperspray tot bedaren te brengen. Ook dat had geen effect.

Even later schoot de politie een keer. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, zoals gebruikelijk is bij incidenten waarbij agenten zijn betrokken.