Overlevende vliegramp Pakistan: 'vliegtuig schokte hevig'

Een van de overlevenden van een Pakistaanse vliegtuigcrash zegt dat de piloot via de intercom had gemeld dat de landing "lastig" kon gaan worden. Tegen persbureau AP zegt hij dat hij dacht dat het turbulentie was toen het vliegtuig plotseling "hevig schokte" en een draai maakte.

Het laatste wat hij zich kan herinneren, is dat hij wakker werd in chaos. "Ik zag zo veel rook en vuur. Ik hoorde mensen huilen." Uiteindelijk kon hij uit het puin kruipen, werd hij gevonden en snel in een ambulance gelegd.

Het is tot nu toe onduidelijk waardoor het passagiersvliegtuig neerstortte, daar wordt onderzoek naar gedaan.