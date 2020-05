Doden bij gevecht in gevangenis Mexico

In een Mexicaanse gevangenis zijn zeven gedetineerden om het leven gekomen bij een vechtpartij. Volgens autoriteiten ging het niet om een opstand, maar om een vechtpartij tussen gevangenen onderling.

Na een basketbalwedstrijd gingen twee groepen gedetineerden met elkaar op de vuist. Ook zijn er twee geweren gebruikt. De gevangenisdirectie kan niet verklaren hoe de gevangenen aan de wapens zijn gekomen.

De aanleiding voor de vechtpartij is onduidelijk. Volgens de directie viel een groep een andere groep aan en keerde de hele gevangenis zich vervolgens tegen de aanvallers.

Naast de zeven doden raakten er negen gevangenen gewond. Vijf gevangenen zijn aangehouden.

De vechtpartij was in de beruchte Puente Grande-gevangenis in de westelijke staat Jalisco. De gevangenis is bekend van de eerste uitbraak van Joaquín "El Chapo" Guzmán in 2001.