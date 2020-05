'FIOD-baas Van der Vlist stapt op vanwege toeslagenaffaire'

Hans van der Vlist, algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), stapt per direct op. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Aanleiding voor zijn vertrek is de toeslagenaffaire. In een interne mail aan alle FIOD-medewerkers zegt Van der Vlist dat hij op verzoek van de top van het ministerie van Financiën het veld ruimt.

De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen en ten onrechte werden bestempeld als fraudeur. Ze werden gedwongen om soms grote bedragen terug te betalen. Van der Vlist zat in de periode 2013-2016 in het managementteam fraude van de Belastingdienst.

Aangifte

Dinsdag maakte het ministerie van Financiën bekend aangifte te doen tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire. Het zou daarbij gaan om beroepsmatige discriminatie en het ambtsmisdrijf knevelarij. Dat laatste is het "vorderen of ontvangen van een betaling terwijl de ambtenaar weet dat die betaling niet verschuldigd is".

Ook kondigden staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen aan dat in het belang van het onderzoek "passende maatregelen" worden genomen.

Van der Vlist schrijft in de interne mail stellen dat hij geen betrokkenheid, wetenschap en directe verantwoordelijkheid heeft gehad bij de behandeling van toeslagen, aldus Follow the Money.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt niets te kunnen zeggen over de berichtgeving van Follow the Money.