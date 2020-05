Defensie stelt nieuwe regels op voor feesten, uitjes en geschenken

Het ministerie van Defensie stelt nieuwe regels op voor de bedragen die mogen worden uitgegeven aan personeelsuitjes en -feesten, diners en relatiegeschenken.

Defensie doet dat nadat Shownieuws stukken opvroeg bij het ministerie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Daaruit blijkt dat van 2016 tot en met 2018 zo'n 14 miljoen euro is gespendeerd aan feesten, diners, uitjes en relatiegeschenken. Deze kosten werden gefactureerd en gedeclareerd, maar Defensie had geen overzicht over deze uitgaven, onder meer omdat de kosten op allerlei grootboekrekeningen werden geboekt.

Zo werd er in 2016 en 2017 4,4 miljoen euro uitgegeven aan feesten en geschenken, maar stegen die kosten in 2018 tot 5,1 miljoen euro. Die hogere kosten kwamen onder meer door een uitje naar Walibi, waarbij medewerkers van de Koninklijke Marechaussee elk drie personen mochten meenemen.

Bekende artiesten

Op grote jaarlijkse gebeurtenissen als het Oranjebal en het Koningsbal zijn luxe diners en buffetten regelmatig uitbesteed aan cateraars en werden bekende artiesten ingehuurd voor de muzikale omlijsting. Dat moet nu veranderen, aldus Defensie. Defensie-onderdelen mogen nu nog maximaal twee keer per jaar een uitje organiseren.

"Met deze nieuwe regels kunnen we de kosten laag houden en een sober beleid voeren. Het gaat hier immers om gemeenschapsgeld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Tussen 2016 en 2018 werkten zo'n 55.000 mensen bij Defensie, in verschillende korpsen zoals de luchtmacht en de landmacht.