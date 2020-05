Zorgen in Afghanistan om buitensluiten vrouwen bij besluitvorming

"Zo lelijk ziet het eruit als ze ons uitsluiten", zegt activiste Freshta Karim in The Guardian. "We vechten een dubbele strijd; met de Taliban, maar ook met onze eigen regering. Geen van deze mannen voelt zich als vanzelfsprekend verplicht om vrouwen bij de besluitvorming te betrekken."

Afghaanse vrouwen hadden decennia lang niks te zeggen in hun land. In ruim veertig jaar oorlog en jarenlange heerschappij door de Taliban werden ze onderdrukt, ze mochten niet naar school, niet alleen reizen en bleven vaak binnenshuis.

In de minderheid

Bij zijn overwinningsverkiezing in 2015 beloofde president Ghani dat dat zou veranderen. Maar dat jaar werden slechts drie vrouwelijke ministers voorgedragen voor het kabinet, wat resulteerde in protesten in de hoofdstad Kabul. Hoewel volgens Ghani vrouwen nu op alle beleidsniveaus deelnemen, zijn er de laatste maanden amper vrouwen gesignaleerd op belangrijke bijeenkomsten.

"Dit is zorgwekkend. Het geeft de boodschap dat het leiderschap van de regering de stem, de kundigheid en het inzicht van vrouwen niet serieus neemt", zegt Shaharzad Akbar, voorzitter van de Onafhankelijke Mensenrechtencommissie van Afghanistan (AIHRC). Vooral nu de regering zich voorbereidt op onderhandelingen met de Taliban, vindt ze dat vrouwen een prominentere rol moeten krijgen in de politiek. .

Vrijheden weer kwijt

Veel Afghanen vrezen, dat wanneer de Talban inspraak krijgen in de regering, vrouwen hun zwaarbevochten vrijheden weer kwijtraken. Ook Human Rights Watch waarschuwde dat als de Taliban weer macht zouden krijgen, de vrouwenrechten drastisch worden beperkt. "Om te zorgen dat vrouwen centraal staan in het vredesproces, moeten ze er deel van uitmaken", zei medevoorzitter Pierce.

Ghani's woordvoerder heeft gereageerd op de verontwaardiging op Twitter en verzekert vrouwen, namens de regering, dat ze deelnemen aan de toekomst. "Afghaanse vrouwen staan langer aan de zijlijn, maar ze zijn leiders", zei hij "President Ghani's beleid van de afgelopen jaren, om vrouwen meer invloed en macht te geven, is niet symbolisch geweest. Het is de bedoeling dat ook vrouwen in de hoogste besluitvormingslagen van de staat komen".