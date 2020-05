Deze festivals geven geld terug: 'Kwestie van principe'

Het verloren festivalseizoen leidt ertoe dat organisatoren zonder inkomsten zitten. Om die last te kunnen dragen betalen veel festivals tickets pas over een jaar terug. Dat er ook andere opties zijn, laten de Nijmeegse Vierdaagse, De Opwekking en Zwarte Cross zien.

"Het geld van klanten een jaar vasthouden past niet bij ons", zegt woordvoerder Pieter Holkenborg van Zwarte Cross. "En gelukkig kunnen we het financieel dragen om de kaarten eerder terug te betalen."

Bezoekers van het meerdaagse festival die hun geld terug willen, kunnen dat komende maand terugvragen, net als bezoekers van het kleinere festival Manana Manana. De uitbetaling vindt dan een paar weken later plaats. "We vinden dat vanzelfsprekend; er is dit jaar namelijk geen festival."

Geen expliciete oproep

De organisatie is verbaasd dat sommige collega's in de branche het geld van bezoekers niet teruggeven. "We hebben er zelf twee minuten over vergaderd. Onze evenementen zijn laagdrempelig, en sommige bezoekers zitten nu waarschijnlijk financieel in zwaar weer. Iedereen moet het zelf weten, maar voor ons is het een principekwestie", zegt Holkenberg.

Toch staan ze er zelf financieel ook niet al te best voor. "We hopen natuurlijk dat zo weinig mogelijk mensen hun geld terugvragen, maar doen geen expliciete oproep. De omzet dit jaar is nul. Dat is natuurlijk best heftig. Maar de artiesten die wij hebben geboekt, krijgen ook geen gage. Het geld dat je krijgt, houd je dan puur als organisatie."

De Nijmeegse Vierdaagse lukt het niet om het volledige bedrag terug te betalen. Afgelopen maandag kregen deelnemers 63 van de 100 euro aan inschrijfkosten terug. "Het liefst zouden wij iedereen het volledige bedrag teruggeven", zegt woordvoerder Jennifer Bus. "Het is echt niet zo dat we nu handenwrijvend zitten te genieten van die inkomsten. Dit doe je liever niet, maar het is wel de huidige situatie."

Financiële buffer

Reden voor de gedeeltelijke refund zijn gemaakte kosten voor personeelsleden en leveranciers, maar ook het gebrek aan een financiële buffer. "We hebben aan het begin van dit jaar het inschrijfgeld verhoogd voor het geval het evenement zou worden afgelast, bijvoorbeeld door heel warm weer. Nooit gedacht dat dit door corona zou komen. Geld nu volledig terugstorten betekent dat we die buffer niet hebben. We hebben simpelweg de middelen niet om het inschrijfgeld aan iedereen terug te betalen."

Volgens de woordvoerder heeft het gros van de wandelaars begrip voor de huidige regeling. Een deel zegt zelfs toe het hele bedrag te doneren en is er een klein aantal mensen dat het geld helemaal terug wil, bijvoorbeeld vanwege de persoonlijke financiële situatie. "Maar er zijn geen andere opties, en uitzonderingen maken wij niet", aldus Bus.

Half miljoen aan donaties

In het geval van conferentie De Opwekking, een groot christelijk festival in Biddinghuizen, was terugbetaling evident. "Direct na de persconferentie hebben we besloten bezoekers twee opties te bieden", zegt woordvoerder Maartje Dekens. "Iedereen die zou komen kamperen krijgt zijn geld terug of zet het om in een gift. Het is niet ons geld, we willen het dus graag teruggeven, alleen wel met de boodschap dat we door corona met een financieel gat zitten, dus dat die gift wenselijk is."

Een echt principiële keuze, noemt de woordvoerder het besluit, ondanks de financiële consequenties. "Dit jaar zou de vijftigste conferentie plaatsvinden. Het is vaker spannend geweest of het kon doorgaan, maar we hebben altijd gezegd: God zorgt voor ons. Dat vormt uiteindelijk de basis van de beslissing."

Om meer giften binnen te krijgen is er een campagne gestart. "We hebben door de situatie een financieel gat van 900.000 euro. Maar doordat we daar open over zijn, zien we dat mensen bereid zijn te doneren. Binnen twee maanden zitten we al op 500.000 euro. Als we dat nu niet doen zal het evenement volgend jaar niet kunnen plaatsvinden. Dat zal meespelen bij bezoekers."