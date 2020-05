Stoffelijke resten ontdekt van hoofdverdachte genocide Rwanda

In een graf in Congo-Brazzaville zijn de stoffelijke resten gevonden van een van hoofdverdachten van de genocide in Rwanda in 1994. Dat is bekendgemaakt door Serge Brammertz, de hoofdaanklager van het VN-tribunaal dat het werk van het Rwanda-tribunaal afrondt. Het gaat om de Rwandese oud-minister van Defensie, Augustin Bizimana.

Zijn stoffelijk overschot werd gevonden in een graf in Pointe-Noire, waar hij vermoedelijk in 2000 is overleden. Hij is geïdentificeerd door dna-onderzoek, meldt het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen van de VN.

Volgens de Rwandese autoriteiten had Bizimana een belangrijke rol bij de genocide in Rwanda, die aan 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's het leven heeft gekost. Naast verantwoordelijkheid voor de afslachting van talloze Tutsi's in vijf provincies, werd hij ervan beschuldigd dat hij achter de moord zit op toenmalig premier Uwilingiyimana en tien Belgische militairen.

Nog één hoofdrolspeler gezocht

In 1998, twee jaar voor zijn dood in Congo, werd hij aangeklaagd door het Rwanda-tribunaal. Het ging toen om dertien aanklachten, onder meer voor betrokkenheid bij genocide, uitroeiing, moord, verkrachting en marteling.

Bizimana was een van de groep kopstukken die al twee decennia berechting voor de genocide weet te ontlopen. Vorige week werd bij Parijs een van de andere vermoedelijke hoofdrolspelers opgepakt: de 84-jarige Félicien Kabuga, die uit hetzelfde district kwam als Bizimana en de vermoedelijke financier was van de genocide.

Er wordt nu nog gezocht naar een laatste hoofdrolspeler, de majoor Protais Mpiranya, en vijf andere Rwandese verdachten, zei hoofdaanklager Brammertz.