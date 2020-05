Zorgen om slachterij Vion, veiligheidsregio's vragen minister om hulp

De veiligheidsregio's in Gelderland maken zich zorgen om de besmettingshaard bij slachterij Vion. Ze hebben om hulp gevraagd bij de ministers De Jonge en Schouten. Het gaat om honderden medewerkers die in thuisisolatie gezet zijn, wat controle lastig maakt.

Alle 600 medewerkers van vleesbedrijf Vion in Groenlo zitten verplicht in thuisisolatie. Ruim 45 medewerkers werden positief getest op corona. Vandaag worden nog eens 250 medewerkers getest. Gisteren werd het bedrijf per direct gesloten. Eerder al moesten de medewerkers van de Vion-vestiging in Scherpenzeel in quarantaine.

De 250 mensen die vandaag worden getest op covid-19 zijn voornamelijk buitenlandse uitzendkrachten die in Duitsland wonen. Het vleesbedrijf wil niet zeggen welke uitzendbureau's worden ingehuurd.

Een grote operatie

De voorzitters van de veiligheidsregio's in Gelderland willen dat de ministers De Jonge en Schouten ingrijpen bij bedrijven die besmettingshaarden blijken te zijn.

"De GGD heeft de opdracht van minister De Jonge om bron- en contactonderzoek te doen. Ze moeten ervan uit gaan dat mensen vrijwillig meewerken", zegt Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

"Dat is met 600 mensen een behoorlijke operatie, vandaag worden de laatste 250 mensen van die 600 getest. We weten wel adressen maar GGD-medewerkers kunnen op deze schaal de huisbezoeken niet aan. Dus we moeten uitgaan van vrijwillige medewerking."

"We hebben doorzettingsmacht om iemand individueel in quarantaine te zetten op advies van de GGD. Ook onvrijwillig. Maar dit gaat om een verzameling van individuen en daar voorziet de wet niet in. Daarom zeggen wij nu tegen het kabinet: we hebben jullie nodig, hoe moeten wij dit aanpakken? Hoe moeten we tientallen mensen in quarantaine zetten waarvan een deel in Duitsland woont?"

"Ik heb samen met met mijn collega Marcouch van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden de minister om ondersteuning gevraagd, ook voor humane huisvesting."

Besmettingshaarden

Slachterijen blijken besmettingshaarden. Dat was eerder in Scherpenzeel al het geval. Vion stopte onlangs de productie in zijn runderslachterijen in het Duitse Bramstedt. In Amerika liggen tal van slachterijen stil vanwege corona-uitbraken.

De slachterijmedewerkers hebben de oproep gekregen om geen contact te hebben met anderen. "Dat is voornamelijk op basis van vrijwilligheid", zegt Ton Heerts tegen Omroep Gelderland. "Maar we kunnen ze daar ultimo toe aanzetten. Het grote doel is om deze besmettingshaard verder in te dammen en te zorgen dat het zich niet verder verspreidt."

Slachterij Vion zegt in een persbericht alle medewerking te verlenen en intensief contact te houden met medewerkers tot ze weer aan de slag mogen gaan. "De gezondheid van onze medewerkers en die van de bewoners in deze regio staat voor ons voorop", zegt Ronald Lutgerink van Vion Food Group.

Consumenten hoeven zich volgens Heerts geen zorgen te maken. "Ik kan me voorstellen dat het tot enige onrust leidt. Maar op voedingscentrum.nl wordt uitgelegd dat het niet op het vlees zit, maar op de mensen die rondom het vlees werken. Op de site staat de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot de voeding."