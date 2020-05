Groot online project over geroofd Joods vastgoed

Het journalistieke platform Pointer heeft een groot online project gelanceerd over Joods vastgoed dat in de Tweede Wereldoorlog werd geroofd door de Duitse bezetter. Er is onder meer een kaart waarop mensen kunnen zien waar in Nederland deze gebouwen staan en ook worden de komende weken artikelen gepubliceerd met verhalen achter de rooftransacties.

Ruim 7000 panden en stukken grond werden in de oorlog onteigend terwijl de Joodse eigenaren elders waren ondergedoken of op transport waren gezet naar werk- of vernietigingskampen. Het vastgoed werd vervolgens doorverkocht aan ondernemers en vastgoedhandelaren.

De Duitsers legden de transacties vast in 'Verkaufsbücher', die na de oorlog in het Nationaal Archief in Den Haag kwamen te liggen. Sinds kort is alle informatie daaruit gedigitaliseerd en openbaar gemaakt door het archief en het Kadaster.

Bedenkelijke rol van notarissen

Journalisten van het KRO-NCRV-platform Pointer doken voor hun project in de archieven en spraken met nabestaanden. Ze ontdekten naar eigen zeggen dat notarissen meewerkten aan schimmige administraties en onderzochten de eventuele compensatieregelingen voor nabestaanden.

De komende weken verschijnen diverse achtergrondartikelen op de site, zoals persoonlijke portretten van slachtoffers en nabestaanden. Zo kunnen bezoekers vanaf volgende maand 'digitaal wandelen' door de Joden Houttuinen in Amsterdam, waar veel woningen werden onteigend. Sowieso maakt Pointer in het project gebruik van de nieuwste digitale vertelvormen, zegt eindredacteur René Sommer. "Op een interactieve kaart kun je bijvoorbeeld zien of jouw woning in de Verkaufsbücher staat."

Nu al staat een artikel online over Marita Simons-Deen en haar in 1998 overleden schoonvader David Simons, wiens huis in Den Haag in de oorlog werd onteigend. Woensdagavond is op NPO 2 een tv-uitzending van Pointer over de vastgoedboeken van de Duitsers.