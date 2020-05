Anderhalve meter afstand houden lukt minder goed

Nederlanders slagen er minder goed in om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dat blijkt uit een tweede gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD'en onder 50.000 mensen. Het aantal ondervraagden dat aangaf dat anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter van ze komen, nam af tussen 7 en 12 mei.

Vooral bij bezoeken van vrienden en familie wordt de anderhalvemeterregel minder nauwkeurig gevolgd. Het aantal mensen dat zich bij naasten aan de regel houdt, neemt af met 12 procent. Ook bij het boodschappen doen (-9 procent) en op het werk (-5 procent) is een afname te zien. 5 procent van de ondervraagden vindt het moeilijk om afstand te houden.

"Je ziet dat de daling iets sterker is voor de dingen die met ons sociale leven te maken hebben", zegt Marijn de Bruin van het Kernteam Corona Gedragsunit van het RIVM in het radioprogramma Spraakmakers. "Met de hygiënemaatregelen blijft het wat stabieler. Dan hebben we het over 4 tot 5 procent verschil in vergelijking met een paar weken geleden."

Minder angstig

De Bruin ziet een aantal oorzaken voor de afname. "Er lopen natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd door elkaar. We zien dat de cijfers van de ziekenhuizen, de IC-cijfers, teruglopen. Mensen achten nu de kans wat kleiner om het virus op te lopen en we zien ook dat mensen minder sterk emotioneel reageren."

Dat mensen minder bang zijn om ziek te worden, leidt ertoe dat de motivatie om de regels te volgen wat afneemt. "Als die cijfers omlaaggaan is dat ook een logische reactie, maar dan moeten we toch kijken of we uit een ander vaatje kunnen tappen om de motivatie hoog te houden", vindt de onderzoeker, ook om een tweede piek in het aantal besmettingen te voorkomen.

De Bruin waarschuwt dat het negeren van de regels een meting van het succes van de maatregelen bemoeilijkt. Het wordt lastiger om te bepalen of een stijging van het aantal besmettingen komt door de versoepelingen, of doordat mensen zich niet aan de maatregelen houden. "Als er nu iets gebeurt wat we niet willen, dan willen we zeker weten waar het aan ligt."

Liever drukte vermijden dan thuisblijven

Uit het onderzoek blijkt wel dat het draagvlak voor de hygiënemaatregelen en de verplichting om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten nog altijd hoog is. 90 tot 95 procent blijft die maatregelen steunen, net als in het vorige onderzoek. Ook zijn veel mensen bereid om drukte te vermijden (95 procent). Toen het advies nog was om zoveel mogelijk thuis te blijven, steunde 82 procent dat.