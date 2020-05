Butler die werkte onder elf Amerikaanse presidenten gestorven aan corona

Een van de langst werkende medewerkers in de geschiedenis van het Witte Huis is overleden. Oud-butler Wilson Roosevelt Jerman stierf op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus, melden nabestaanden.

Van Eisenhower tot en met Obama: met maar liefst elf presidenten deelde hij het Witte Huis. Toeval of niet, zijn ouders hadden hem met Wilson Roosevelt al een presidentiële naam gegeven, maar waarschijnlijk konden ze niet vermoeden dat hun zoon zo veel leiders zou dienen toen hij in 1957 bij Eisenhower een baantje als schoonmaker kreeg.

Jermans carrière duurde in totaal 55 jaar en voerde via portier uiteindelijk naar een functie als butler. Dat ging niet vanzelf. Volgens Jermans kleindochter Jamila Garrett stond zijn leven in het teken van het dienen van anderen en werd dat in het Witte Huis gewaardeerd. "Het maakte bij hem niet uit wat je deed, of wat je nodig had. Wat hij ook kon doen, dat deed hij", zei Garrett tegen Amerikaanse media.

Jackie Kennedy

Volgens haar had hij de promotie tot butler te danken aan het feit dat hij sommige relaties in het Witte Huis hielp verbeteren. Zo zou het Jackie Kennedy zijn geweest die erop stond dat hij werd bevorderd tot butler.

Kleindochter Garrett vertelde ook dat haar opa hielp toen Bush junior moeite had om te wennen aan zijn nieuwe huis, toen die introk in het Witte Huis. "Hij kon niet slapen en mijn grootvader zou echt bij hem in zijn slaapkamer hebben gezeten tot hij sliep."

Oud-president George W. Bush en zijn vrouw Laura hebben vandaag dan ook lovende woorden over voor Jerman. "Hij was een lieve man. Hij was de eerste die we 's ochtends tegenkwamen als we weggingen en de laatste die we zagen als we 's avonds terugkwamen."

Tijdens het presidentschap van Barack Obama ging Jerman in 2012 met pensioen. First Lady Michelle Obama nam de foto (bovenaan dit artikel) op in haar memoires, tot grote vreugde van de familie.