Corona-app is succes op Britse eiland Wight, weinig zorgen om privacy

In Newport, het belangrijkste plaatsje op het eiland, zijn veel inwoners overwegend positief. "Als dit een manier is om te helpen het virus in te dammen, dan doe ik dat graag", zegt de eigenaar van een kledingwinkel die de buitenkozijnen staat te schilderen. "Iedereen die ik ken heeft 'm gedownload. Iedereen met een smartphone, tenminste."

En daar zit nog wel het risico. Want de oudere generatie op het eiland blijkt in veel gevallen niet de meest geavanceerde telefoon te hebben. "Ik snap niks van die technologie. Ik heb ook niet eens een computer", zegt een oudere dame. "Dat gaat me allemaal boven de pet." En juist deze mensen behoren tot de grootste risicogroep.

"Met zo'n app zul je nooit iedereen bereiken", zegt Seely. "Dat calculeer je in. Als 60 tot 70 procent van de mensen met een smartphone de app installeert, kun je al echt verschil maken. Dan maak je het mogelijk heel veel coronabesmettingen tijdig op te pikken en te isoleren. Daar heeft ook de oudere generatie veel aan."

Verzamelde gegevens

Een ander discussiepunt is de privacy van de app. In tegenstelling tot andere Europese landen kiezen de Britten voor de centrale opslag van alle informatie. Dat geeft de overheid zeer veel inzicht en controle over alle verzamelde data, een reden waarom een land als Duitsland uiteindelijk afzag van deze methode.

"De meeste Europese landen kiezen ervoor om de gegevens op je telefoon op te slaan", zegt de Nederlandse hoogleraar Cybersecurity Eerke Boiten. Hij is verbonden aan de Montfort University in Leicester. "Dat maakt het systeem minder privacygevoelig. Centrale opslag biedt mogelijkheden tot misbruik. En de maatregelen om dat tegen te gaan zijn beperkt. Het zou veel beter zijn, en dat is een algemeen gegevensbeschermingsprincipe, als die data nooit verzameld werden."

Labour, de grootste oppositiepartij, wil via een wetsvoorstel proberen af te dwingen dat de regering alle verzamelde gegevens na gebruik direct verwijderd om te zorgen dat ze niet gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld veiligheidsdiensten. Maar tot nu toe lijkt de regering van premier Johnson niet van plan om aan dit voorstel mee te werken. "Dat is kwalijk", zegt Boiten.

Toch lijken de meeste inwoners op het eiland totaal niet bezorgd over hun privacy. Een vrouw zegt: "Ik heb niets te verbergen. Dat is een cliché, maar ik vind het belangrijker om mee te helpen met deze test, dan me druk te maken over de vraag of de overheid weet waar ik precies ben."

"Kijk naar Snapchat of Facebook", zegt een jongen. "Dat soort apps weten ook precies waar je bent en daarover halen we onze schouders op. Onze telefoons worden voortdurend geobserveerd."

Testcapaciteit

Wanneer de app in het hele land beschikbaar zal komen, is nog niet duidelijk. Het hangt er ook vanaf wanneer de regering tegelijkertijd in staat is voldoende testcapaciteit aan te bieden zodat iedereen die een melding op z'n telefoon krijgt ook zo snel mogelijk een coronatest kan doen. Dat punt hebben de Britten nog niet bereikt.