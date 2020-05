Hanna Bervoets schrijft Boekenweekgeschenk 2021

CPNB-directeur Eveline Aendekerk prijst Bervoets om haar inspirerende oeuvre en scherpe observaties. "Ze is een belangrijke stem in de literatuur en een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van een nieuwe generatie."

Bervoets is al een tijdje bezig aan het Boekenweekgeschenk, zei ze bij Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Schrijven tijdens de lockdown light was een zegen. Er kwam ineens een enorme rust en heb ik in een klap door kunnen schrijven". Bervoets heeft al vijf maanden schrijven erop zitten. Een eerste versie ligt al bij de uitgever.

Internet moderators

Het boek gaat over internetmoderators, verklapte ze in de uitzending. "Dat zijn die mensen die bepalen wat we wel of niet mogen schrijven op sociale media. Conspiracy theories komen dus ook uitgebreid aan de orde."

De 86ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 6 maart tot en met zondag 14 maart 2021. Bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken krijgen mensen het Boekenweekgeschenk cadeau.