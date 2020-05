Zon, zuipen, Giethoorn: jongeren willen op examenreis in eigen land

Na de examens een week lang los in Albufeira, op Mallorca of Kreta: ook dit jaar stond bij duizenden eindexamenkandidaten een examenreis op de planning. Een deel van hen zou na het laatste examen - dat zou voor de meesten eigenlijk gisteren zijn - in het vliegtuig stappen. Maar vanwege de coronacrisis gaan veel van die plannen niet door. Honderden eindexamenkandidaten laten NOS Stories weten dat ze in plaats van hun zonvakantie nu een examenreis in eigen land willen.

Ruim 2000 eindexamenkandidaten vulden hierover via Instagram een vragenlijst in. Bijna twee derde van hen zegt plannen te hebben gemaakt voor een examenreis, vooral naar Spanje, Portugal en Griekenland. Een meerderheid hoopt die reis later dit jaar alsnog in te halen. Van hen hoopt iets minder dan de helft nog op het buitenland, het andere deel zegt plannen in eigen land te hebben.

Bijvoorbeeld Jaël (17). Zij zou eigenlijk morgen in het vliegtuig stappen naar Kroatië. "We hadden echt superveel zin in onze examenreis. Lekker weg met zijn allen en vieren dat school voorbij is." In plaats daarvan zit ze straks met twee vriendinnen in een vakantiehuisje in Drenthe. "Ik heb ook wel zin om even in een andere omgeving te zijn. Ook al is het geen Kroatië, het is wel gezellig."

NOS Stories ging voor De examenklas van 2020 bij Jaël thuis langs om te kijken hoe zij haar examenreis in Drenthe voor zich ziet. Ook komt Ayla (18) in onderstaande video voorbij. Zij bedacht met vriendinnen een plan B als haar examenreis naar Mallorca niet doorgaat: Giethoorn.