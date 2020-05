Hongarije sluit omstreden asielzoekerskampen

Hongarije gaat twee omstreden asielzoekerskampen sluiten aan de grens met Servië. De ongeveer 280 migranten worden overgebracht naar andere opvanglocaties.

Hongarije gaat niet vrijwillig over tot de ontruiming. Reden is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde deze maand onder meer dat mensen niet langer dan vier weken gedetineerd mogen worden. Een woordvoerder van premier Orbán zegt de uitspraak te betreuren.

Crisis

De containerkampen werden drie jaar geleden gebouwd toen de Europese vluchtelingencrisis op zijn hoogtepunt was. Organisaties als de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR sprak destijds al zijn zorgen uit over de kampen. Asielzoekers van wie de aanvraag niet meteen wordt goedgekeurd, mogen bijvoorbeeld het terrein niet verlaten totdat hun aanvraag is verwerkt.

Wat er nu gaat gebeuren met de vluchtelingen op de grens met Servië is niet bekend. Hongarije zegt alleen dat ze worden overgeplaatst. Waar ze precies naartoe gaan, zegt het land niet.