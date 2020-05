Explosief gevonden bij Surinaams eethuis in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Kralingen is voor de deur van een Surinaams eethuis een explosief gevonden. Volgens politie ligt het bij hetzelfde pand dat vorige week nog werd beschoten.

De politie denkt dat het om een echt explosief gaat en heeft de Frits Ruysstraat afgezet voor onderzoek. Uit voorzorg zijn 24 woningen ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie onderzoekt nu of het object ter plaatse ontmanteld kan worden of dat het vervoerd moet worden. De operatie voor de toko kan nog uren in beslag nemen, schrijft Rijnmond.

Reeks incidenten

In het oosten en westen van Rotterdam zijn de afgelopen tijd meerdere beschietingen geweest. In de Rotterdamse wijk Nieuwe Westen raakte maandag een woning beschadigd door een explosie. Het pand werd een paar dagen daarvoor nog beschoten.

Twee personen werden kort na het incident aangehouden. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de schietpartijen.