Belgische vakbond zet uit protest beelden mishandeling agenten online

Een Belgische politievakbond heeft beelden van de mishandeling van agenten in Brussel door jongeren op Facebook gezet. Het is een protest tegen het stadsbestuur dat in de ogen van de bond te slap optreedt tegen jeugdbendes.

De agenten kwamen stadswachten te hulp die een ruzie wilden sussen. Een van de ruziemakers had de ander met een mes in zijn bil gestoken. Toen de agenten de dader wilden arresteren, verzette hij zich. Omstanders probeerden de arrestant te bevrijden en sloegen en schopten de agenten, onder meer tegen het hoofd.

"Dergelijke interventies zijn geen uitzondering meer in onze hoofdstad", schrijft de politiebond VSOA. "Bij de minste interventie worden agenten omsingeld door omstanders, vaak jongeren die de boel opruien zodat men niet meer in normale omstandigheden zijn werk kan doen."

Kop in het zand

De Brusselse politici zouden dit probleem bagatelliseren en steeds naar een excuus zoeken om "zogenaamde probleemjongeren te pamperen". De bond eist dat de politiek een plan maakt om "deze jongeren(bendes) voor eens en voor altijd zeer streng aan te pakken en een duidelijk signaal te geven dat wij als maatschappij dit uitschot niet tolereren".

Volgens de bond grijpen de stadsbesturen van Gent en Antwerpen wel in als in bepaalde wijken of buurten situaties uit de hand lopen. "Maar in het Brusselse steekt men liever de kop in het zand en grijpt men naar excuses die al meer dan dertig jaar herhaald worden."

Samenscholingsverbod

De politiebond klaagt al langer dat de Brusselse politiek de problemen die jeugdbendes veroorzaken negeert. "Onze controles worden afgeremd door bepaalde politici", zei een woordvoerder eerder deze maand op de Vlaamse radiozender Radio 1. "Ze kiezen zo de kant van de jeugdbendes, door ons optreden in vraag te stellen. Dit moét aangepakt worden, ook in coronatijden."

Een Brusselse jongerenwerker erkende tegenover VRT Nieuws dat de politie het moeilijk heeft. "Maar hoe dat precies komt en - vooral - wat de oplossingen zijn, dat is een complex verhaal."

Volgens de jongerenwerker heerst er in arme wijken een diep wantrouwen tegen alles wat met de overheid te maken heeft. Dat wreekt zich in een tijd dat anticoronamaatregelen de bewegingsvrijheid van mensen beperken.

"De politie moet bemiddelen en beboeten in 100.000 situaties, loopt van hot naar her, die mensen hebben het moeilijk. En Brussel kende al veel structurele problemen voor de coronacrisis. De politie is onderbemand en het gerecht kent een achterstand van 2 tot 6 jaar."