Grote brand bij voormalige kerncentrale Dodewaard onder controle

De grote brand op het dak van de voormalige kerncentrale in Dodewaard is onder contole, melden de hulpdiensten. De brandweer is momenteel aan het nablussen.

Er is geen gevaar voor radioactieve straling, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De betonnen constructie "van een paar meter dik" is volgens hem nauwelijks aangetast.

De brand ontstond vanochtend op het dak, waar mogelijk gasflessen lagen. Werkzaamheden worden gezien als mogelijke oorzaak.

De kerncentrale was in gebruik tot eind jaren 90. Een deel van het complex is al gesloopt.

Sommige delen van het gebouw zijn nog radioactief geladen. Die zijn veilig ingesloten tot de radioactieve waarde genoeg is gedaald om de laatste bouwsels af te breken. Het complex is naar verwachting in 2045 volledig gesloopt.