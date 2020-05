Veiligheidsregio's nemen maatregelen vanwege drukte door mooi weer

Onduidelijkheid op stranden

Strandtenteigenaren willen vandaag graag open, maar na gezamenlijk overleg door de Veiligheidsregio's werd besloten dat dat nog niet mag: in alle kustprovincies gelden dezelfde regels. Tot 1 juni moeten de strandtenten gesloten blijven, strandbedden verhuren mag ook niet.

Toch is niet voor iedereen duidelijk wat nou wel en niet mag op de stranden, vertelt verslaggever Marc Hamer in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is op het strand in Katwijk aan Zee en spreekt strandtenteigenaar Henny Schaap. Schaap vraagt zich af of hij zijn wc mag openstellen voor bezoekers. Strandgangers moeten door een halletje in de strandtent om het toilet te bereiken. ''Je komt niet door de horeca, je komt niet bij het terras, maar mag het nou of niet?''

Schaap, die 35 man personeel in dienst heeft, verhuurt vandaag gewoon strandbedden en negeert het verbod. ''In de gemeente Katwijk mag het en iedere dag komen er wel weer nieuwe regels.'' Volgens de uitbater is het strand juist de ideale plek om te recreëren. ''Mensen kunnen hier prima op 1,5 meter afstand zitten'', zegt hij.

Geen reden

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van alle Veiligheidsregio's, is er geen enkele reden om te twijfelen aan de duidelijkheid van de regels. ''Of je het leuk vindt of niet, de horeca mag nu niet open. Dat mag op 1 juni pas. Je hoeft ook niet lang na te denken of strandbedden verhuren dan wel of niet mag.''

De voorzitter zegt te begrijpen dat het voor ondernemers lastige tijden zijn. Hij erkent dat er grensgevallen zijn, maar iedereen dient zich toch aan de regels te houden. ''De druk om naar buiten te gaan zal met dit zomerse weer niet kleiner worden.'' De voorzitter denkt met aangepaste maatregelen en door sommige dingen af te sluiten een heel eind te komen.