Zeker 15 doden door orkaan Amphan in India en Bangladesh

De orkaan Amphan heeft in Bangladesh en het oosten van India aan zeker vijftien mensen het leven gekost. De orkaan kwam gisteren aan land met windstoten tot 185 kilometer per uur.

Het water en de wind hebben duizenden huizen verwoest en dijken weggespoeld. In de Indiase deelstaat West-Bengalen vielen zeker tien doden. In de miljoenenstad Kolkata, waar veel gebrekkige huizen staan, werden auto's ondersteboven gekeerd en bomen omvergeblazen. In sommige delen van de stad viel de stroom uit.

"We hebben te maken met drie crises", zei de premier van West-Bengalen. "Het coronavirus, de duizenden migranten die naar huis willen en nu de orkaan." De zwaarst getroffen gebieden zijn moeilijk bereikbaar door het hevige weer.

In Bangladesh kwamen zeker vijf mensen om. In het zuiden van het land werden op een eiland meer dan 500 huizen vernield nadat dijken waren verwoest door het stijgende water.

Mondkapjes in opvanglocaties

Miljoenen kustbewoners in beide landen zijn geëvacueerd. Door de coronamaatregelen zou de evacuatie niet overal zonder problemen zijn verlopen, omdat mensen uit angst voor besmetting hun huis niet uit zouden willen. De autoriteiten hebben in opvanglocaties mondkapjes uitgedeeld.

Volgens de meteorologische dienst in India is Amphan een van de ergste stormen van de afgelopen 20 jaar. De laatste jaren neemt het aantal orkanen toe. Volgens deskundigen is de stijging voor een deel te verklaren door de klimaatverandering. Wel neemt het aantal dodelijke slachtoffers af, onder meer door meer opvanglocaties en betere evacuatieplannen.