Radiomaker Peter van Bruggen krijgt Ere-Zilveren Reissmicrofoon

Peter van Bruggen krijgt dit jaar de Ere-Zilveren Reissmicrofoon, de oeuvreprijs voor radiomakers en -programma's met een bijzondere staat van dienst. Dat heeft juryvoorzitter Vincent Bijlo bekendgemaakt in het NOS-programma Met het Oog op Morgen.

Van Bruggen werd in de jaren 80 bekend met het programma Het Weeshuis van de Hits. Later, in de jaren 90, presenteerde hij met Jeanne Kooijmans de ochtendshow The Breakfast Club op Radio 3. Bijlo noemt Van Bruggen "een van de beeldendste radiomakers die ik ooit heb gehoord."

In 2013 won Van Bruggen voor zijn radioloopbaan al de Marconi Oeuvre Award. Nu maakt hij voor NPO Radio 5 de podcast Soundcheck, over wereldberoemde pophelden.

Voor de Zilveren Reissmicrofoon zijn dit jaar NPO Radio 2-dj Stefan Stasse, het BNR-radioprogramma Big Five en de NTR-podcast Virus Verhalen genomineerd. Op 25 juni wordt de winnaar bekendgemaakt.

De prijzen zijn vernoemd naar Eugen Reiss. In 1924 verbeterde hij de microfoons zo dat bijna iedereen bij de radio deze ging gebruiken.