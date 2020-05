Kamer kritisch over steunpakket, strategie en mondkapjes in het ov

Strategie, ontslagboete en mondkapjes waren de veelgehoorde begrippen in het coronadebat vandaag in de Tweede Kamer. Een deel van Kamer was in verwarring over het hoe en wat rond mondbescherming in het ov. Het dragen ervan is per 1 juni verplicht in trein, tram en bus, maar een medisch mondkapje is dan weer niet de bedoeling.

PvdA-leider Asscher vroeg zich af of mensen met een 'te goed' mondkapje gestraft gaan worden. "Straks ben je beboetbaar als je het mondkapje niet afdoet als je in de trein stapt", zei Asscher. "En ben je ook beboetbaar als je het wel afdoet en niet onmiddellijk je oude sok opdoet."

Forum voor Democratie-leider Baudet begreep ook niet dat een reiziger zijn medische mondkapje moet afdoen bij het instappen van de trein. "En dan moet je het vervangen door een koffiefilter." SP-leider Marijnissen wees Rutte erop dat mondkapjes met een keurmerk gewoon te koop zijn bij de Hema in Oss.

Concurreren met Martin van Rijn

Premier Rutte reageerde door te zeggen dat mensen geen boete kunnen krijgen voor het dragen voor een medisch mondkapje. "Het is toegestaan, maar we willen het niet", benadrukte hij. "Als miljoenen mensen een medisch mondkapje gaat dragen, dan loop je het risico dat ze gaan concurreren met Martin van Rijn." Van Rijn is de minister die verantwoordelijk is voor de inkoop van beschermingsmiddelen.

Rutte benadrukte dat ook andere landen niet-medische mondkapjes worden gedragen in de publieke ruimte, waar het moeilijk is om afstand te houden. "En een sjaal en sok zijn niet toegestaan", waarschuwde de premier nog.

Het is niet zo dat je een boete kan krijgen, zei Rutte: