Grenssteden waarschuwen Duitsers niet massaal te komen op 'Duitse dag'

Toch is een toestroom van Duitse toeristen niet helemaal te vermijden, ziet de ANWB. "Het ontmoedigen is er uit. Want in Zeeland zijn de bungalowparken weer open en worden huisjes verhuurd. Ook kunnen Duitsers gewoon met hun camper of caravan kamperen. Er is weinig dat ze weerhoudt om nu te gaan."

En dat ziet de wegenbond ook aan de verkeersdrukte. Veel Duitse toeristen gaan traditiegetrouw in het Hemelvaartsweekeinde naar Zeeland. "Het is druk, opvallend druk. We zijn geen files meer gewend, maar dit is echt een typische vrijdagmiddagfile, zo'n uittochtspits met recreatief verkeerd. Het is extra druk op de weg nu. 'Massaal' is teveel gezegd, maar de files komen wel boven de 100 kilometer uit. Dat hadden we nog niet verwacht."