Hbo's en universiteiten: grootste deel studenten thuis en 's avonds les

Maximaal 20 procent van de studenten en medewerkers mag op locatie aanwezig zijn als de mbo's, hbo's en universiteiten vanaf 15 juni weer meer fysiek onderwijs gaan geven. Bovendien beginnen en eindigen de meeste lessen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur, dus buiten de spitstijden.

Dat staat in de protocollen van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Het protocol van de MBO Raad verschijnt later, maar op hun eigen site wordt gesproken over dezelfde adviezen.

Gisteravond maakte het kabinet bekend dat het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) vanaf 15 juni weer gedeeltelijk fysiek onderwijs mogen geven. Het gaat dan vooral om het maken van toetsen en tentamens op locatie. Ook is er weer ruimte voor praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Volle treinen en bussen voorkomen

Het grootste deel van de studenten (zo'n 80 procent) blijft les op afstand volgen om te kunnen voldoen aan de anderhalvemeterregel en om te voorkomen dat het openbaar vervoer vol komt te zitten met studenten. Bovendien wordt er dus lesgegeven in tijdslots: van 11.00 tot 15.00 uur en na 20.00 uur.

De MBO Raad is bang dat het roosteren van lessen in deze tijdslots kan leiden tot een nieuwe spits. "Zeker in steden met veel scholen en studenten in het tertiair onderwijs." Daarom zijn er ook mogelijkheden om regionaal van de tijden af te wijken. Die plannen moeten dan wel van tevoren worden besproken met onder meer het ministerie van Infrastructuur.

Alle drie de verenigingen benadrukken in hun adviezen ook dat instellingen hun eigen invulling kunnen geven, omdat er onderling veel verschillen zijn tussen scholen. Bijvoorbeeld in het aantal gebouwen, faciliteiten, aantal studenten en hoe het openbaar vervoer in de regio geregeld is.