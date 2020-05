Timmermans: we moeten de boeren helpen om duurzamer te worden

De landbouwsector moet financieel worden geholpen om milieuvriendelijker te worden. Dat zei eurocommissaris Frans Timmermans vandaag bij de presentatie van zijn nieuwe landbouwplannen, 'Van boer tot bord' geheten. "We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de boeren te helpen", aldus de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

"Het is niet de schuld van de boeren dat we te veel produceren, het milieu uitputten en teveel pesticiden gebruiken. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid en daarom moeten we daar ook als samenleving als geheel wat aan doen."

Timmermans wil niet alleen dat boeren investeren in duurzame landbouw, maar ook dat het landelijk gebied 5G krijgt. "Op die manier kun je aan precisie-landbouw doen, waardoor er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn."

Misoogsten?

De vraag of de landbouw zonder al dat gif kan, of "gewasbeschermingsmiddelen" zoals Bert-Jan Ruissen van de SGP ze noemt, is onzeker. "Krijgen we dan misoogsten en is het ruim baan voor ziekten en plagen?", vraagt hij zich af. Bovendien wil de SGP dat de landbouwproductie de komende tijd minstens gelijk blijft, om alle monden in de Europese Unie te voeden.

Lobbyorganisatie LTO Nederland voegt daar bij monde van Leon Faassen aan toe dat de landbouw niks heeft aan een nieuw pakket regels. "De Europese Commissie lijkt helaas meer te zien in van bovenaf opgelegde verboden, dan in verduurzaming vanuit het boerenerf. Dit slaat de innovatiekracht en ambitie van boeren en tuinders helemaal dood; het is het zoveelste pakket regelgeving dat over ons wordt uitgestort", meent Faassen.

Eurocommissaris Timmermans is echter niet zo bang voor plagen. "Als we minder pesticiden gebruiken en exact weten wat er in ons voedsel zit, dan leven we over tien jaar een stuk gezonder. Het zal onze weerbaarheid in ieder geval verhogen."

Overproductie vlees niet aangepakt

Niet alleen de landbouwlobby is ontevreden. Ook uit milieuhoek klinkt kritiek. Marco Contiero, directeur landbouw van Greenpeace, vindt het een goede zaak dat de Europese Commissie kritische woorden schrijft over de overproductie van vlees en zuivel, maar mist concrete acties.

Als voorbeeld noemt hij de subsidies die de EU verstrekt om de consumptie van vlees te promoten. "Het is een beetje laf om te spreken over een kleinere veestapel zonder concrete maatregelen te nemen."

Dat mist de PvdA ook, zegt europarlementariër Mohammed Chahim. "Er zit een gebrek in het Europese systeem. Als het gaat om vlees en zuivel is er overproductie. En de landbouw is veel te afhankelijk van goedkope arbeidskrachten om de oogsten van het land te halen."

Bovendien werkt het huidige landbouwbeleid vooral in het voordeel van de grote supermarkten, zegt hij. "Door de lage prijzen worden zij rijk van onze boeren."