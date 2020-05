Keith Bakker onderzocht in Pieter Baan Centrum

Voormalig verslavingsgoeroe en tv-presentator Keith Bakker wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank Amsterdam heeft dat bepaald. Bakker wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Ook heeft hij volgens het Openbaar Ministerie een beroepsverbod overtreden dat hem in 2012 voor tien jaar was opgelegd.

Bakker (59) werd destijds veroordeeld tot vijf jaar cel voor het misbruik van meisjes en vrouwen die hij behandelde tegen hun verslaving. Er is in deze zaak al onderzoek gedaan naar de geestelijke gesteldheid van Bakker, maar het OM vindt aanvullend onderzoek nodig om vast te kunnen stellen of hij niet opnieuw in de fout gaat.

De rechtbank gaat daarin mee. Een verzoek van de advocaat om een ambulante behandeling, bijvoorbeeld bij hem thuis, is afgewezen omdat Bakker in het verleden niet altijd meewerkte.

De rechtbank heeft bepaald dat hij gedwongen wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische kliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij moet daar, afhankelijk van hoe het onderzoek loopt, waarschijnlijk een paar maanden blijven. Het leidde tot ergernis en frustratie bij Bakker, die in oktober werd aangehouden. Volgens hem had hij een relatie met het meisje. "Het gaat om een valse aangifte", citeert persbureau ANP Bakker vanmiddag. "Ik ben onschuldig en ik zal vechten tot het einde. Het gaat niet meer om recht en feiten, maar om martelen."