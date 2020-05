Vlinderstichting wil landelijke aanpak bestrijding eikenprocessierups

De Vlinderstichting pleit voor een landelijke aanpak om de eikenprocessierups te bestrijden. "De huidige bestrijding is lokaal een chaos", schrijft de organisatie op haar website.

De stichting roept verantwoordelijk minister Schouten op om de bestrijding met provincies en gemeenten centraal te gaan coördineren. Nu kunnen gemeenten zelf kiezen met welk middel ze de rupsen vernietigen. Een aantal gebruikte bestrijdingsmiddelen doodt ook allerlei onschadelijke rupsen en andere diersoorten.

Dode rupsen

Op de Veluwe heeft de stichting tientallen dode of halfdode onschadelijke rupsen gezien die als voedsel dienen voor jonge vogels en vleermuizen. Deze beesten werden gevonden bij eiken die waren behandeld met een bacteriepreparaat.

"Gemeenten zitten in hetzelfde schuitje maar ze maken allemaal hun eigen afweging", constateert een woordvoerder van de stichting bij Omroep Gelderland. Hij is voorstander van een combinatie van maatregelen en daarvoor is een centrale aanpak nodig.

"Op een plek kun je een pad afsluiten, ergens anders kan het volstaan om mensen te waarschuwen en afstand te houden. En we kunnen er zelfs mee leven dat in de buurt van bijvoorbeeld scholen en verzorgingstehuizen bomen wel worden bespoten, waardoor ook onschuldige rupsen doodgaan. Zolang het maar niet meer dan vijftig bomen zijn."

Proef stopgezet

De stichting wil dat bestrijdingsmiddelen voor gebruik goed getest worden. Onlangs werd nog een proef met een nieuw middel na korte tijd stopgezet toen bleek dat het te groot risico opleverde voor andere insecten en vogels.

Sommige bestrijdingsmiddelen zouden erger zijn dan de kwaal. De organisatie noemt lijmbanden op bomen, waar vogels en vleermuizen aan vast blijven kleven. Ook veelgebruikte bacteriepreparaten deugen niet, aldus de stichting.

De eikenprocessierups wordt bestreden omdat zijn brandharen uitslag en jeuk bij de mens veroorzaken. Vorig jaar waren ze in Nederland een plaag. Door het warme weer nam het aantal rupsen sterk toe, wat bij veel mensen huidproblemen veroorzaakte.